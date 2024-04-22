В Україні виявлено 14 нових шахрайських сайтів, які видають себе за інвесторів
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку виявила 14 ненадійних інвестиційних проєктів.
«Чорний список» поповнили:
— OT Platform — https://ot-plat.com/
— Strifor LTD — https://www.strifor.org/
— MTrading — https://mtrading.com/
— Danwell — https://danwell.life/
— STARTRADER — https://www.startrader.com/ru/
— Libertex — https://libertex.org/
— Fondexx — https://fondexx.pro/
— IFC Markets — https://www.ifcmarkets.com/
— GANN MARKETS — https://gannmarkets.com/
— Bluestone Mining — https://bluestonemining.com/
— ETERNITY PRIME LIMITED — https://eternity.inc/ru
— Blueskyminer — https://blueskyminer.com/
— ARK Mining — https://arkmining.com/
— BTC Mining — https://btcmining.one/
«Нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками», — попередили у Нацкомісії.
Як повідомлялося, у березні НКЦПФР викрила 12 шахрайськиї сайтів.
Повний список ненадійних інвестиційний проєктів наведено тут. // NV БізнесTweet