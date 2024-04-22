В Україні виявлено 14 нових шахрайських сайтів, які видають себе за інвесторів

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку виявила 14 ненадійних інвестиційних проєктів.

«Чорний список» поповнили:

— OT Platform — https://ot-plat.com/

— Strifor LTD — https://www.strifor.org/

— MTrading — https://mtrading.com/

— Danwell — https://danwell.life/

— STARTRADER — https://www.startrader.com/ru/

— Libertex — https://libertex.org/

— Fondexx — https://fondexx.pro/

— IFC Markets — https://www.ifcmarkets.com/

— GANN MARKETS — https://gannmarkets.com/

— Bluestone Mining — https://bluestonemining.com/

— ETERNITY PRIME LIMITED — https://eternity.inc/ru

— Blueskyminer — https://blueskyminer.com/

— ARK Mining — https://arkmining.com/

— BTC Mining — https://btcmining.one/

«Нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками», — попередили у Нацкомісії.

Як повідомлялося, у березні НКЦПФР викрила 12 шахрайськиї сайтів.

Повний список ненадійних інвестиційний проєктів наведено тут. // NV Бізнес