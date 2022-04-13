В Україні з’явився «воєнний» вид шахрайства — зловмисники пропонують платне розмінування

В Україні під час війни з Росією активізувалися шахраї — вони наживаються на горі людей, які постраждали внаслідок бойових дій.

Про це попередили в ДСНС України.

«Нам стало відомо про випадки, коли деякі особи (людьми їх важко назвати) ходять по хатах на Київщині й пропонують за гроші провести обстеження помешкань на наявність вибухонебезпечних предметів, а також надають послуги платного розмінування. При цьому, особи представляються піротехніками ДСНС. Заявляємо, що наша Служба і наші підрозділи не мають жодного відношення до цих шахраїв і засуджують будь-які спроби нажитися на чужій біді! Усі роботи з розмінування виконуються нами безкоштовно, згідно з планами та в порядку черговості!», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники наголосили, що про подібні випадки потрібно негайно повідомляти до поліції за номером 102. // УНІАН