В Україну екстрадували забудовника, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва та втік за кордон

За цими фактами слідчі поліції розслідували десятки кримінальних проваджень і двічі затримували фігуранта. В обох випадках йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Ці застави він сплатив і втік за кордон. Поліцейські оголосили його в міжнародний розшук, доклали всіх можливих зусиль і відшукали в Іспанії. Наразі його екстрадували в Україну, щоб він нарешті постав перед судом і отримав належне покарання за скоєні злочини.

Фірми, повʼязані з фігурантом, незаконно будували об’єкти на самовільно зайнятих ділянках без повного пакету дозвільної документації за цінами на 30-40% нижче ринкових. Значну кількість будівель так і не добудували, в експлуатацію ввели лише декілька.

Ошукані інвестори і досі не можуть зареєструвати право власності на ці квартири та підключитись за постійною схемою до комунальних мереж. Більшість будинків так і залишились підключеними за тимчасовими схемами, а значить — мешканці мають постійні перебої з електрикою та водопостачанням та сплачують за це по більшим промисловим тарифам. У деяких багатоповерхівках змушені опалювати житло дровами.

Слідчі поліції за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в місті Києві розслідували більше сотні епізодів злочинів, повʼязаних з аферами фігуранта. Вручили йому підозри за створення організованої злочинної групи для самовільного зайняття земельних ділянок, привласнення коштів інвесторів, організацію підроблення офіційних документів та умисне ухилення від сплати податків. Наклали арешт на його майно вартістю в 200 мільйонів гривень, 12 обвинувальних актів скерували до суду.

Наразі фігурант перебуває в СІЗО, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 20 мільйонів гривень.

За скоєні злочини йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління)