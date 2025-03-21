В Україну з Німеччини екстрадували закарпатця, який ошукав на $315 000 місцевого підприємця

У результаті проведених поліцейських заходів в Україну з Німеччини екстрадували зловмисника, який шляхом обману ошукав закарпатця на 315 тисяч доларів.

Співробітники Головного управління Нацполіції в Закарпатській області встановили, що зловмисник увійшов в довіру до місцевого підприємця та запропонував йому співпрацю. Фігурант виманив у потерпілого чималу суму грошей для ведення «спільного бізнесу», за який пообіцяв закарпатцю стабільний дохід.

Після передачі грошей зловмисник перестав виходити на зв’язок, а потерпілий звернувся до поліції.

Згодом з’ясувалося, що фігурант покинув межі країни з метою уникнення відповідальності. Правоохоронці провели першочергові заходи та після встановлення усіх обставин справи оголосили закарпатця у міжнародний розшук.

У результаті комплексу слідчих дій місцезнаходження фігуранта було встановлено, а завдяки співпраці з іноземними колегами — екстрадовано з Німеччини в Україну. Наразі зловмисника поміщено до слідчого ізолятора.

Йому інкримінують ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Наразі поліцейські готують матеріали кримінального провадження для скерування до суду. Також правоохоронці встановлюють імовірних спільників, причетних до злочину та інших осіб, які могли постраждати від дій фігуранта.

Окрім цього відомо, що у суді перебувають матеріали кримінального провадження стосовно ще одного факту шахрайства, вчиненого зловмисником.

За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області