В Укрзалізниці розповіли про боротьбу з квитковими махінаціями

Піковий сезон літніх перевезень триває, тож дбаємо, щоб у вільний продаж поступало максимум квитків, а пасажири не ставали жертвами квиткових шахраїв. Тож як працюють шахраї і що з цим робити.

Схема 1: “Перекупник” купує квиток заздалегідь, щойно відкриваються продажі. Оформлює квиток на своє (або на будь-яке вигадане) ім’я і в такому вигляді продає його пасажиру. У такому випадку ми не пускаємо на борт, адже ім’я у квитку не співпадатиме з іменем у паспорті. На жаль, такі випадки не рідкість. Зловмисники обіцяють пасажирам, що в них не виникне проблем, але по факту ті лишаються не на борту, а “за бортом” на пероні, а телефони “продавців” уже не відповідають.

Схема 2: “Перекупник” купує квиток заздалегідь, щойно відкриваються продажі. Оформлює квиток на своє (або на будь-яке вигадане) ім’я, а отримавши замовлення – у графічному редакторі змінює прізвище на квитку на реальне ім’я замовника. Самі пасажири, отримуючи такі квитки в електронній формі, навряд чи відрізняють їх від справжніх. Такі випадки – це тест на уважність та професійність наших провідників: сканування квитка або звірка зі списком пасажирів миттєво демонструє нашим поїзним бригадам справжнє ім’я на квитку, а звірка з документами пасажира примушує не допустити його до посадки. Такі випадки виявляємо часто-густо, тож не ставайте жертвами шахраїв!

Схема 3: “Перекупники” о 08:00 у перший день відкриття продажів (а більшість квитків у нас продаються за 20 діб до відправки поїзда) намагаються атакувати ботами наші системи і за допомогою скриптів швидше за чесних користувачів викуповують квитки. Такі облікові записи ми постійно блокуємо, але й махінатори на стоять на місці, вигадують нові алгоритми. Якщо «перекупники» вже мають замовника, то оформлюють квиток одразу на його прізвище. Якщо ж ні – то при отриманні замовлення здають квиток, взятий раніше на довільне ім’я, і тут же викуповують на потрібне ім’я. Найближчим часом впроваджуємо кілька нововведень у застосунку, щоб покінчити з такою винахідливістю. Закликаємо і пасажирів не підтримувати таких “горе-підприємців” своїми замовленнями. Замовляючи квиток у “перекупників” ви ж самі створюєте ажіотажний попит, стимулюєте налаштування ботів, через які звичайні пасажири мають труднощі з купівлею квитків.

Схема 4: “Перекупники” моніторять повернення квитків іншими пасажирами, після чого намагаються одразу їх викупити. Нагадаємо: повернення варшавських квитків у вільний продаж здійснюється за 2 доби до відправки з 08:00. Ці квитки доступні всім і зовсім немає необхідності переплачувати “горе-підприємцям”.

Висновок: довіряючи купівлю квитків для своєї подорожі “перекупникам”, ви ризикуєте залишитися без подорожі взагалі, адже перевірку посадкових документів ми постійно посилюємо. Якщо повезло вашим знайомим або вам самим раніше, то такої вдачі може не бути наступного разу. До того ж, ви підтримуєте “квиткових спекулянтів” у той час, як хтось, кому насправді потрібно і хто не здатен переплачувати втридорога, лишається шансів купити квиток.

Розуміючи високий попит, ми свідомо надаємо все більше – рекордну кількість! – опцій міжнародного сполучення, які зібрані ось тут UZ-VEZEMO.UZ.GOV.UA.

І вже зараз радимо для придбання міжнародних квитків встановлювати застосунок Укрзалізниці: анонсуємо нові «анти-перекуп» можливості вже найближчим часом!

Укрзалізниця