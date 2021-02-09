В Умані поліцейські ліквідували Інтернет-магазин з продажу канабісу та амфетаміну

Організували злочинний бізнес троє друзів. Для продажу наркотичних засобів та психотропних речовин вони створили власний Телеграм-канал. Наркотики збували шляхом закладок, які робили особисто. Із забороненими речовинами їх затримали працівники поліції.

До оперативників Управління боротьби з наркозлочинністю в Черкаській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України надійшла інформація, що троє жителів міста Умань віком від 20-ти до 26-ти років налагодили збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території району.

Правоохоронці встановили, що молодики створили Інтернет-крамницю в месенджері, через яку збували закладками наркозалежним амфетамін та канабіс. Клієнтам зловмисники надсилали реквізити банківської картки. Після оплати надсилали покупцям координати закладки.

Для ведення злочинного бізнесу фігуранти орендували квартиру, в якій зберігали та фасували наркотики і психотропи для подальшого продажу. Вартість дози становила від 200 до 500 гривень.

У ході санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів та в орендованій квартирі правоохоронці вилучили готові закладки та пакети з амфетаміном і канабісом, ваги, фасувальні матеріали, банківські картки. Все вилучене направлено на проведення експертного дослідження.

На даний час одного з фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення підозри іншим двом. За збут наркотиків їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України