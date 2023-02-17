В Умані викрили неповнолітнього, який розповсюджував порнографічні матеріали

Протиправні дії 17-річного уманчанина викрили оперативники карного розшуку. Слідчі в рамках кримінальних проваджень провели ряд експертиз та повідомили про підозру.

У серпні 2022 року до Уманського районного управління поліції звернулась уманчанка та повідомила, що її донька натрапила на Telegram-канал з оголеними неповнолітніми уманчанками.

Поліцейські відділу кримінальної поліції райуправління встановили особу юнака, який адміністрував канал. Він публікував порнографічні матеріали з посиланням на особисті сторінки дівчат, зображених на непристойних фото. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17-річний спілкуючись зі школярками, отримував від них фото інтимного характеру, які потім розміщував серед користувачів каналу.

У помешканні неповнолітнього уманчанина правоохоронці за погодженням Уманської окружної прокуратури та суду провели санкціоновані обшуки. Слідчі вилучили електронні носії інформації та інші речові докази, які підтверджують факт вчиненого правопорушення.

Після проведених експертиз в Черкаському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України, спеціалісти надали висновок, що зображення, які хлопець розповсюджував, містять ознаки дитячої порнографії. На даний час діяльність Telegram-каналу заблокована.

Слідчі за погодженням Уманської окружної прокуратури повідомили неповнолітньому про підозру за ч. 1 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 2 ст. 301-1(Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Черкаської області