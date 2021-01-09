В Умані затримали п’яного водія, який вдарив поліцейського

33-річного водія, місцевого жителя Умані, який наніс поліцейському тілесні ушкодження, затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголошено про підозру.

8 січня близько 3-ї години ночі група реагування патрульної поліції помітили автомобіль. який підпадав під орієнтування за скоєння ДТП в Умані. На законні вимоги поліцейських зупинити транспортний засіб водій не реагував. Його зупинили шляхом блокування, при цьому водій мало не скоїв наїзд на поліцейського.

Під час спілкування правоохоронці виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Проходити огляд на стан сп’яніння він категорично відмовився й почав виражатися нецензурною лайкою в бік поліцейських.

Чоловік поводився агресивно, схопив одного з правоохоронців за одяг та почав шарпати. Потім порушник завдав удар ногою, чим спричинив інспектору тілесні ушкодження.

Те, що уманчанин перебував у стані алкогольного сп’яніння, підтвердили лікарі Уманської центральної районної лікарні й зазначили в протоколі медичного огляду.

Окрім того, на 33-річного правопорушника поліцейські склали та передали до Уманського міськрайонного суду два адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) та за ст.122-2 КУпАП (Невиконання водіями вимог про зупинку).

За фактом нападу на працівника поліції під час виконання ним службових обов’язків слідчим відділом Уманського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та оголошено про підозру. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відео надано очевидцями події.

Сектор комунікації поліції Черкаської області