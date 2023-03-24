В Умані затримали обвинуваченого у сексуальному насильстві над доньками ізраїльтянина, який перебував у міжнародному розшуку

59-річний чоловік розшукувався правоохоронними органами Держави Ізраїль за вчинення злочинів сексуального характеру над власними неповнолітніми дочками. Вирішується питання про його тимчасовий арешт із подальшою екстрадицією.

До Департаменту карного розшуку Національної поліції України через Інтерпол надійшов запит про встановлення місцезнаходження та затримання громадянина Ізраїлю та Португалії. Чоловік розшукувався за зґвалтування та розбещення дітей, які він вчиняв протягом десяти років.

Після висунення чоловіку обвинувачення, він втік в Україну, перетнувши кордон із паспортом громадина Португалії.

Поліцейські Департаменту карного розшуку встановили місцеперебування чоловіка на території м. Умань. В результаті реалізації оперативної інформації розшукуваного затримали поліцейські ГУНП в Черкаській області.

Вирішується питання про його екстрадицію до Ізраїлю.

Національна поліція України