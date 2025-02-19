В Управлінні освіти Подільської РДА переплатили понад 130 тис. за подовжувачі для укриттів

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику Управління освіти Подільської РДА у розтраті бюджетних коштів в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що для облаштування укриттів в навчальних закладах Подільського району міста Києва придбали за завищеними цінами 255 подовжувачів, що спричинило матеріальні збитки територіальній громаді м. Києва на суму понад 130 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше було встановлено факти розтрати бюджетних коштів службовими особами Управління освіти Подільської РДА під час закупівлі 15 бензинових генераторів для укриттів – збитки, завдані бюджету становлять майже 340 тис. гривень. Також понад 1,5 млн гривень збитків бюджету столиці завдано внаслідок закупівлі за завищеними цінами 1000 металевих шкільних шаф.

Пресслужба Київської міської прокуратури