В управління АРМА передано корпоративні права підприємств на ₴65 млн., які фінансували збройну агресію проти України

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт та передано в управління АРМА корпоративні права і майно одинадцяти юридичних осіб, об’єкти нерухомості, транспортні засоби та спеціальну техніку на суму понад 65 млн грн.

За даними слідства, бенефеціарний власник підприємств — громадянин РФ, організував на території України незаконний видобуток та переробку корисних копалин з експортом їх до країни-агресора.

Він ухилився від сплати податків шляхом заниження ціни на продукцію у податковій звітності. У подальшому, одержані злочинним шляхом грошові кошти виводив та знімав їх на території РФ, фінансуючи збройну агресію проти України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного видобування корисних копалин, ухилення від сплати податків, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 212 ч. 3 ст. 209 КК України) здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР Нацполіції України.

Офіс Генерального прокурора