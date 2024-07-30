В управління держави передано «нову партію» майна братів Медведчука та Козака майже на ₴400 млн.

За матеріалами Служби безпеки та ДБР суд арештував додаткові активи, що належали братам екснардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Мова йде про землю, корпоративні права, майнові комплекси і автотранспорт чотирьох підприємств у Львові. Серед них – завод з виробництва бетону та будівельна компанія.

Загальна вартість заблокованого майна становить майже 400 млн грн.

Відповідні активи передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Таким чином в управлінні держави додатково перебуватимуть понад 10 тис. м² нерухомості та більше 70 одиниць автотранспорту і будівельної техніки компаній Сергія Медведчука та Богдана Козака.

Нагадаємо, що у червні цього року правоохоронці викрили обох братів колишніх нардепів на масштабних фінансових оборудках.

За даними слідства, фігуранти використовували підконтрольні підприємства для розкрадання коштів через несплату податків до держбюджету України.

Тоді Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Потім за матеріалами Служби безпеки та Державного бюро розслідувань відбувся перший арешт майна підозрюваних на понад 200 млн грн.

Наразі обидва фігуранти переховуються за кордоном. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Львівській області та ДБР за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Служба безпеки України