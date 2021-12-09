В Ужгороде злоумышленник украл у оператора связи оборудования на десятки тысяч гривен

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области признал украинца виновным в совершении кражи оборудования, принадлежащего ПАО «Укртелеком».

Об этом сообщает InternetUA.

По данным следствия, злоумышленник, на протяжении апреля-мая 2019 года, совершил несколько краж оборудования, предназначенного для усиления сигнала телекоммуникационной линии связи «Укртелекома», что привело к временному прекращению связи сотням абонентам оператора.

Своими противоправными действиями мужчина нанес Закарпатскому филиалу ПАО «Укртелеком» материальный ущерб на общую сумму 27360 грн.

Указанными действиями мужчина совершил уголовные правонарушения, предусмотренные:

Обвиняемый в судебном заседании свою вину в совершении уголовных правонарушений признал полностью.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок в два года с испытательным сроком в один год.