В Ужгороді 57-річного тренера з боксу затримали за домагання 14-річної спортсменки

Тренер привіз на змагання в Ужгород групу дітей з Волині

В Ужгороді в суботу, 13 березня, затримали 57-річного тренера з боксу, який чіплявся до 14-річної вихованки.

Як повідомив журналіст Віталій Глагола, тренер з боксу приїхав в Ужгород на змагання з групою дітей із Волинської області. На час змагань спортсмени поселилися в готелі «Закарпаття».

«Про домагання 14-річна дівчина спочатку розповіла мамі, яка й викликала поліцію. Жінка переконувала, що в трубку було чути крики і лайку тренера», – написав журналіст.

Коли поліція приїхала на місце, то дівчина була у номері на 6 поверсі готелю і розповіла, що зазнала сексуальних домагань від тренера з боксу. Дівчина розповіла, що тренер кидав її на ліжко, заламував руки і цілував, зазначив Глагола.

«Тренера, громадянина Казахстану, поліція виявила в номері готелю на тому ж поверсі. Чоловік помітно нервував і плутався в показах. Наразі його затримали, проти тренера порушено кримінальне провадження за статтею 153 ККУ “Сексуальне насильство”. Зараз вирішується питання про оголошення підозри чоловіку», – написав Глагола.

Поліція станом на вечір суботи про інцидент не повідомляла. // zaxid.net