В Ужгороді чоловік, який травмував і пограбував жінку, намагався втекти, перепливши річку Уж

Подія трапилася 10 січня, близько 18-ї години, в обласному центрі Закарпаття

Патрульні отримали повідомлення про крадіжку біля готелю “Ужгород”. Оперативно прибувши на місце події, ТОРівці побачили потерпілу, яка мала серйозні травми голови. У цей час лікарі, які шпиталювали жінку.

Свідки розповіли, що особа, яка, ймовірно, напала на неї і викрала телефон, тепер перепливає річку Уж, щоб сховатися біля гуртожитків.

Спільно із працівниками поліції ймовірного крадія вдалося затримати. Невдовзі виявилося, що громадянин неодноразово притягався до кримінальної відповідальності. Для чоловіка патрульні викликали швидку допомогу і супроводили їх до лікарні.

Надалі справу вестимуть слідчі, інформує патрульна поліція Закарпаської області. // zakarpattya.net.ua