В Ужгороді на отриманні хабаря затримали завідувача кафедри військової підготовки одного з місцевих вишів

Слідчі Ужгородського районного управління поліції, у співпраці з працівниками УСБУ в Закарпатській області, викрили протизаконну діяльність завкафедри місцевого університету. Чоловіка впіймали під час отримання ним неправомірної вигоди від студента. У справі триває розслідування

Вчора, 19 жовтня, в Ужгороді слідчі Ужгородського районного управління поліції, спільно з оперативниками СБУ, викрили на незаконній діяльності завідувача кафедри військової підготовки одного з місцевих ВНЗ.

У ході слідства було встановлено, що 63-річний полковник запасу, обіймаючи посаду завідувача кафедри військової підготовки одного з місцевих ВНЗ, вимагав та отримував від студентів неправомірну вигоду за їх відсутність на практичних заняттях.

За суму від 300 до 500 доларів США з особи чоловік пропонував студентам не відображати дані про їх відсутність на практичних заняттях у журналі обліку відвідування й успішності студентів. Такими своїми діями фігурант створював умови, за яких його студенти, не володіючи відповідними навичками та вміннями, здобували військово-облікові спеціальності. У подальшому ж така практика могла призвести до зниження рівня обороноздатності України.

За даними, які вдалося встановити у ході оперативної роботи, така діяльність приносила затриманому від 10 до 15 тисяч доларів США за один навчальний семестр.

В ході негласних заходів правоохоронці затримати зловмисника на «гарячому», під час чергового отримання хабаря від студентів. Наразі фігуранта поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі Ужгородського районного управління поліції проводять досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тобто вимагання та одержання неправомірної вигоди у великому розмірі службовою особою. За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, йому повідомлено про підозру.

Відповідно до санкції статті за скоєне зловмисникові загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

У справі триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області