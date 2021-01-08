В Ужгороді поліцейські затримали одного з грабіжників, що напали на жінку

Вчора, 7 січня, близько 6-ої години ранку на лінію «102» надійшов дзвінок від ужгородки, яка повідомила, що її пограбували.

Подія трапилася на вулиці Заньковецької в обласному центрі. Потерпіла саме підійшла до під’їзду будинку, в якому проживає, як до неї наблизилися двоє зловмисників — один штовхнув дівчину на землю, інший силою відібрав сумку. Також оперативники з’ясували, що нападники помітили потерпілу біля місцевого магазину, прослідкували за нею до менш людного місця і здійснили свої злочинні наміри.

Вже за кілька годин співробітники кримінальної поліції Ужгорода спільно з працівниками ТОРу затримали одного з нападників — 29-річного ужгородця. Чоловік вже раніше був судимий за вчинення майнових злочинів.

Слідчі кваліфікували дії зловмисників за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України, тобто грабіж поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілої та вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Наразі затриманого в порядку статті 208 КПК України ужгородця поміщено до ізолятора тимчасового тримання, а щодо його спільника — поліцейські вживають всіх необхідних заходів для його розшуку.

Обом грабіжникам загрожує до шести років ув’язнення. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області