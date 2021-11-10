В Ужгороді поліцейські затримали раніше судимого зловмисника за підпал автівки

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10 листопада вночі до поліції надійшло повідомлення про загорання автомобіля «Skoda Rapid» на вулиці 8 Березня в Ужгороді.

За викликом прибула слідчо-оперативна група, працівники якої з’ясували, що автомобіль належить 51-річній ужгородці. Власний транспортний засіб вона, як завжди, припаркувала у подвір‘ї багатоквартирного будинку, де і проживає.

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В результаті, менше ніж за годину поліцейські затримали ймовірного палія — 36-річного раніше судимого місцевого жителя. Слідчі вилучили ряд речових доказів, які вказують на причетність чоловіка до підпалу.

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Наразі його, відповідно до статті 208 КПК України, поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна, шляхом підпалу.

За скоєне зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області

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