В Ужгороді поліцейські затримали раніше судимого зловмисника за підпал автівки

10 листопада вночі до поліції надійшло повідомлення про загорання автомобіля «Skoda Rapid» на вулиці 8 Березня в Ужгороді.

За викликом прибула слідчо-оперативна група, працівники якої з’ясували, що автомобіль належить 51-річній ужгородці. Власний транспортний засіб вона, як завжди, припаркувала у подвір‘ї багатоквартирного будинку, де і проживає.

В результаті, менше ніж за годину поліцейські затримали ймовірного палія — 36-річного раніше судимого місцевого жителя. Слідчі вилучили ряд речових доказів, які вказують на причетність чоловіка до підпалу.

Наразі його, відповідно до статті 208 КПК України, поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна, шляхом підпалу.

За скоєне зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області