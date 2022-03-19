В Ужгороді поліцейські затримали зловмисника, який наніс тілесні ушкодження подружжю пенсіонерів

Вчора, 18 березня, на лінію «102» надійшов виклик про хуліганські дії на вулиці Далекій в Ужгороді. На виклик оперативно прибули слідчі та співробітники кримінальної поліції, які встановили, що між двома подружжями ужгородців виник побутовий конфлікт.

З’ясувалося, що 69-річний чоловік разом зі своєю 67-річної дружиною приїхали до загально-міського джерела набрати води. Пізніше до цієї ж водойми під’їхало ще одне подружжя. Останні припаркували своє авто таким чином, що перегородили виїзд для інших транспортних засобів. Саме це й стало причиною конфлікту між чоловіками.

У ході сварки 53-річний зловмисник наніс пенсіонерам тілесні ушкодження: жінці середнього ступеню важкості, чоловіка вдарив ножем у спину.

З місця події потерпілих забрала швидка, а підозрюваного доставили до районного управління поліції. У нього вилучили ножі, один з яких і є знаряддям злочину.

Наразі фігуранта затримано у порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї).

Найближчим часом ужгородцю буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Слідчі клопотатимуть про безальтернативне тримання під вартою.

За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області