В Ужгороді поліцейські затримали зловмисника, який напав на жінку

Вчора, 10 січня, до поліції надійшло повідомлення про розбійний напад неподалік площі Богдана Хмельницького в обласному центрі Закарпаття.

На місце події оперативно прибули поліцейські, які з’ясували, що близько 18.00 години невідомий чоловік напав на 63-річну жінку. Зловмисник ударив потерпілу каменем, відібрав у неї мобільний телефон та втік у невідомому напрямку.

Оперативники провели ряд оперативно-розшукових заходів та вже за кілька годин спільно з патрульними поліцейськими затримали нападника. Наразі зловмисника, відповідно до статі 208 КПК України, поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом розбійного нападу слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 187 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції інкримінованої статті затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області