В Ужгороді поліція затримала чоловіка, який пошкодив автівку патрульних

Працівники поліції Ужгорода затримали зловмисника, який пошкодив автомобіль інспекторів патрульної поліції Закарпаття та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі відкрили за цим фактом кримінальне провадження

Вчора, 27 серпня, увечері на лінію «102» надійшло повідомлення про факт пошкодження службового транспорту. Повідомив поліцейський роти Управління патрульної поліції в Закарпатській області.

На місце події оперативно прибули працівники слідчо-оперативної групи та служби Головного управління Національної поліції в Закарпатській області. Вони встановили, що близько 19:30 інспектори патрульної поліції виїхали на виклик про домашнє насильство по вулиці Василя Комендаря в Ужгороді. Дорогою до місця події поліцейські почули тріск, що пролунав позаду. Як з’ясувалося, заднє скло службового авто «Peugeot» зазнало механічних пошкоджень.

Оперативники Ужгородського районного управління поліції швидко встановили причетного до злочину — 41-річного ужгородця. У нього вилучили рогатку та металеві кульки, якими порушник і вцілив у авто патрульних. Відомо, що чоловік є фігурантом наркозлочину та неодноразово притягувався патрульними до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

За фактом хуліганських дій слідчі поліції Ужгорода внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Підозрюваного затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Досудове розслідування у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області