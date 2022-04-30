В Ужгороді поліція затримала одесита, який переховувався від слідства за скоєння майнового злочину
Співробітники кримінальної поліції Ужгородського районного управління отримали оперативну інформацію про те, що на території обласного центру може переховуватися зловмисник, який підозрюється у вчиненні майнового злочину на території Одеської області.
Протягом останнього часу фігурант переховувався від органів слідства і таким чином намагався уникнути покарання.
Відпрацювавши отриману інформацію оперативники швидко розшукали 28-річного підозрюваного. Наразі його затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
Під час перевірки даної особи з’ясувалося, що затриманий може бути причетний до вчинення крадіжок і на території Закарпатської області.
Наразі розслідування ще триває.Tweet