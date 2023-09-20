в ужгороді поліція затримала раніше судимого зловмисника, який пограбував перехожого

Співробітники Ужгородського районного управління поліції затримали раніше судимого 23-річного закарпатця, який побив та пограбував чоловіка. Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У справі триває слідство Напередодні до поліції надійшло повідомлення від 59-річного чоловіка про те, що його пограбували. Зі слів потерпілого, інцидент трапився на проспекті Свободи в Ужгороді.

За викликом одразу виїхали співробітники слідчо-оперативної групи Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці встановили, що до потерпілого підійшов невідомий, який раптово наніс заявнику тілесні ушкодження, відібрав у нього мобільний телефон та вісім тисяч гривень, після чого втік у невідомому напрямку.

Співробітники кримінальної поліції провели ряд першочергових заходів, у результаті яких оперативно встановили особу, причетну до пограбування. Ним виявився 23-річний ужгородець, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини.

За гарячими слідами зловмисника затримали. У фігуранта виявили та вилучили речові докази, а саме викрадені грошові кошти. Неподалік місця затримання, під парканом, поліцейські виявили і мобільний телефон потерпілого.

Грабіжника освідчили. Результат показав 0,21 проміле алкоголю у крові.

Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. За скоєне фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області