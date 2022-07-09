В Ужгороді притягнули до відповідальності порушника, який вчинив стрільбу у багатоквартирному будинку

Сьогодні, 9 липня, на лінію «102» надійшло повідомлення про застосування зброї невідомим у одному з багатоквартирних будинків Ужгорода. На місце події одразу прибув наряд поліції.

Правоохоронці встановили, що причетним до події є 40-річний мешканець столиці, який в час війни почав винаймати квартиру в Ужгороді.

З невідомих причин посеред ночі він здійснив кілька пострілів біля входу до будинку, внаслідок чого було пошкоджено скляні двері. Вказаний факт зафіксовано камерами відеоспостереження, що встановлені у приміщенні.

Працівники поліції швидко розшукали порушника. У нього виявили травматичний пістолет, на який у чоловіка був дозвіл. Зброю правоохоронці вилучили та перевірятимуть доцільність володіння нею вказаною особою. Також на правопорушника складено адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП України, тобто за вчинення Дрібного хуліганства.

Адмінматеріали буде направлено до суду, який визначатиме для чоловіка покарання за вчинене правопорушення.

Поліція Закарпатської області