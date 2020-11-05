В Ужгороді рейдер, що намагається «віджати» приміщення ОСББ, напав на його голову (відео)

У понеділок, 2 листопада, було скоєно напад на голову ОСББ «Керченське-Ужгород», який намагався перешкодити стороннім особам проникнути до електрощитової багатоповерхового будинку.

«Останнім часом в будинку вибивало світло в технічних приміщеннях цокольного поверху. Для огляду електромережі та виявлення наявних проблем було вирішено запросити спеціалістів, але вранці були помічені сторонні особи, котрі намагалися проникнути до приміщення електрощитової. На мої зауваження про недопустимість взлому ці особи не реагували і коли одному з них не вдалося вирвати навісний замок, він накинувся на мене з кулаками, при цьому завдавши мені серію ударів», — йдеться у коментарі голови ОСББ Олександра Нікітчука.

Нападником виявився директор ТОВ «Наш-Добробут» Максим Афанасьєв, який причетний до заволодіння та незаконного утримання реєстраційних карток ужгородців та ряду інших резонансних справ.

Поліцією за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження і розпочато досудове розслідування. Дії М.Афанасьєва кваліфіковано як нанесення умисних тілесних ушкоджень.

Як повідомляло Закарпаття онлайн, на базі двох багатоповерхових будинків в 2016 році створено ОСББ “Керченське-Ужгород”. З 2017 року в підвальних вбудованих приміщеннях одного з будинків під №7 виконано ремонт та створені умови для проведення гуртків з малювання та уроків з іноземної мови для дітей.

Приміщення, в яких діяли гуртки, належали всім співвласникам ОСББ згідно з Законом України та технічним паспортом на будинок, але в 2019 році Департамент міського господарства в особі В.Бабидорича, вчергове порушуючи законодавство, зареєстрував за міською радою право власності на ці приміщення. Формальною підставою для цього стало незаконне розпорядження про право власності на приміщення підвалу-цоколю, виданого ще при каденції С. Ратушняка, що і оскаржується наразі мешканцями в судовому порядку.

При цьому апеляційний суд в Ужгороді залишив в силі арешт «віджатого» від мешканців приміщення багатоповерхівки, а розгляд справи по суті наразі перенесено.