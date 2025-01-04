В Ужгороді водія «під кайфом», уже позбавленого прав за п’яне водіння, покарали новими штрафами на ₴75 тис.

Про це інформує патрульна поліція Закарпатської області.ї

Подія трапилась 3 січня, вранці. В обласному центрі Закарпаття патрульні зупинили керманича, який, рухаючись на авто Skoda, порушив правила дорожнього руху на вулиці Руській.

Під час спілкування патрульні помітили у чоловіка ознаки наркотичного сп’яніння, тому одразу запропонували пройти огляд у лікаря-нарколога, однак громадянин відмовився.

На порушника склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 130 (Повторне керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред`явила для перевірки посвідчення водія), ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом, особою позбавленою права керування) КУпАП.

Загальна сума штрафів становиить понад 75 тисяч гривень.

Крім того, на місце події викликали слідчих, адже чоловік ухиляється від виконання рішення суду.

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