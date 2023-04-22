В Ужгороді взято під варту зловмисника, який будучи умовно засудженим, обікрав помешкання ужгородця

Днями до поліції надійшло повідомлення про крадіжку цінних речей з будинку в місті Ужгород.

Для встановлення усіх обставин співробітники кримінальної поліції провели ряд оперативно-розшукових заходів, у результаті яких встановили, що до злочину причетний 21-річний ужгородець, який зараз є умовно засудженим за вчинену у минулому році крадіжку.

Поліцейські з’ясували, що фігурант ретельно готувався до вчинення злочину – протягом певного часу стежив за мешканцями будинку, вираховував час їх відсутності та зрештою, коли господарі вчергове пішли у справах, проник до помешкання та викрав звідти ноутбук, телефон та наявну вдома готівку.

Підозрюваний кілька днів переховувався від правоохоронців, однак оперативникам вдалося розшукати його і затримати. У зловмисника вилучили один з речових доказів, а саме ноутбук, який поліцейські повернуть власникам.

За фактом скоєного злочину слідчі Ужгородського районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Фігурантові уже повідомлено про підозру та, за клопотанням слідчого, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмисник наразі перебуває у слідчому ізоляторі. Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області