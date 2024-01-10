В Ужгороді за налагодження корупційної схеми судитимуть заступника керівника міського парку

Всередині жовтня минулого року на Закарпатті правоохоронці викрили на корупційному злочині заступника директора одного з комунальних підприємств.

Слідчі Ужгородського районного управління поліції у співпраці з працівниками УСБУ області з’ясували, що посадовець систематично вимагав з підприємців, які здійснюють бізнес на території міського парку, незаконну плату за розміщення комерційних атракціонів.

За 4000 доларів США чоловік обіцяв підприємцям сприяти їх бізнесу без оформлення відповідних документів і в обхід офіційної процедури сплати податків до бюджету громади.

Зловмисника поліцейські затримали на гарячому, – саме під час отримання плати від чергового бізнесмена.

За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, слідчі поліції повідомили фігурантові про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тобто вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою.

Наразі досудове розслідування у справі поліцейські завершили. Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження скеровано для судового розгляду.

За скоєне посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області