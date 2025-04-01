В Ужгороді заблоковано канал торгівлі метамфетаміном – викрито двох причетних до схеми

В обласному центрі Закарпаття співробітники сектору боротьби з наркозлочинністю Ужгородського районного управління поліції припинили діяльність двох зловмисників, причетних до збуту наркотиків у регіоні.

У ході оперативної роботи поліцейські з’ясували, що 34-річна ужгородка, через мережу інтернет контактувала з клієнтами, та збувала їм метамфетамін.

Наркотики фігурантка фасувала у себе вдома, а передавала покупцями користуючись послугами логістичних компаній.

За місцем її проживання правоохоронці провели обшук. Підозрювану затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Їй дії слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Також, у ході проведення негласних заходів, поліцейські встановили, що до функціонування цієї схеми збуту наркотиків причетний і 40-річний ужгородець. У його авто марки «Mitsubishi» поліцейські виявили 15 пакетиків із кристалічною речовиною наркотичного походження.

Обоє фігурантів раніше вже потрапляли у поле зору правоохоронців через причетність до діяльності організованого злочинного угруповання, що спеціалізувалося на збуті наркотиків. Наразі обвинувальні акти відносно обох перебувають на розгляді у суді.

Поліція Закарпатської області