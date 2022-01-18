В Ужгороді затримали двох чоловіків, які вчинили стрілянину під час конфлікту

17 січня, близько 19-ї години, інспектори отримали виклик про хуліганство.

Прибувши на вулицю Конопляну, поліцейські спільно з патрульними роти ТОР та поліцейськими роти особливого призначення оглянули прилеглі території і виявили заявника.

Чоловік розповів, що у нього трапився конфлікт з невідомими. Він додав, що в одного із них у руках була, ймовірно, вогнепальна зброя. Після конфлікту двоє чоловіків пішли у невідомому напрямку. Окрім того, на місці події патрульні виявили гільзи.

Інспектори вжили відповідних заходів і згодом виявили неподалік двох чоловіків, які були схожі на описаних заявником. У одного із громадян в руках був предмет, схожий на зброю. Чоловіки підтвердили, що здійснили чотири постріли, але причину своїх дій не пояснили.

Всі деталі з‘ясують слідчі. // Закарпаття онлайн