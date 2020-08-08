В Ужгороді затримали двох злочинців, які відкрито заволоділи грошима потерпілої в сумі понад ₴30 тисяч

Вчора, 7 серпня, працівники Ужгородського відділу поліції оперативно розшукали двох громадян Словаччини, які пограбували 59-річну ужгородку.

Про злочин, скоєний відносно неї, жінка повідомила на лінію «102» близько 17:00. Потерпіла розповіла, що коли прогулювалася набережною, до неї під’їхав автомобіль на іноземній реєстрації. Водій та пасажир авто попросили її допомогти – показати дорогу до обласної лікарні. Жінка погодилася зорієнтувати немісцевих чоловіків та сіла в автомобіль.

Вже біля медзакладу, під час розмови з жінкою, чоловіки поскаржилися, що мають лише іноземну валюту, до того ж – великими купюрами, і мають необхідність чим швидше її розміняти. Жінка й тут погодилася допомогти.

Вже в квартирі потерпілої, переконавшись у наявності в неї грошей, чоловіки незаконно заволоділи грошима в сумі 15 тисяч гривень та 700 доларів і втекли.

Поліцейськими було оголошено план «Перехват». Наздогнали правопорушників на автодорозі «Київ-Чоп». На автомобілі «Mercedes-Benz» 28-ми та 38-річний мешканці словацького міста Лучинець намагалися виїхати до сусідньої області.

Чоловіків затримали в порядку статті 208 КПК України. За фактом злочину слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України (Грабіж).

Гроші, якими іноземці незаконно заволоділи, правоохоронці вилучили та після проведення необхідних слідчих дій повернуть потерпілій. Наразі усі обставини злочину з’ясовують слідчі.

Водночас поліцейські звертаються до громадян з проханням бути обачними та обережними. Не дозволяйте зловживати своєю довірливістю, аби не стати жертвою злочинців.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області