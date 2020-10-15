В Ужгороді затримали громадянина Чехії, розшукуваного за скоєння збройного нападу

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Сьогодні, 15 жовтня, ранком у ході здійснення оперативних заходів працівники сектору міжнародного поліцейського співробітництва спільно з оперативниками Управління карного розшуку області, в Ужгороді затримали розшукуваного Інтерполом злочинця.

Як з’ясувалося, 24-річний громадянин Чехії, причетний до скоєння збройного нападу та пограбування. На момент затримання чоловік перебував на вулиці Грибоєдова в обласному центрі Закарпаття.

Наразі спільно з працівниками карного розшуку та співробітниками ДМС України в Закарпатській області, порушника затримали. Вирішується питання про обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // Закарпаття онлайн