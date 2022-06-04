В Ужгороді затримали власника арсеналу боєприпасів, який збував гранати (фото)

У місті Ужгород працівники поліції, спільно зі співробітниками СБУ, викрили «на гарячому» раніше судимого чоловіка, який продавав боєприпаси. Крім того, поліцейські виявили та вилучили в зловмисника цілий схрон гранат, тротилових шашок та набоїв. Підозрюваного затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання

Оперативники Ужгородського районного управління поліції, спільно зі співробітниками СБУ в Закарпатській області, затримали раніше судимого ужгородця, який за оперативною інформацією причетний до продажу боєприпасів у регіоні. Правоохоронці впіймали зловмисника «на гарячому», саме під час передачі заборонених предметів та отримання грошових коштів.

Зустріч з клієнтом була заздалегідь назначена на одній із набережних обласного центру. Саме там за обумовлену суму зловмисник збув покупцеві дві гранати (РГД та Ф-1), три тротилові шашки, а також запали до них.

Після цього поліцейські провели обшук в нежитловому приміщенні, що належить підозрюваному. Там виявили прихованим цілий арсенал боєприпасів та вибухових речовин. Серед вилученого: 1 граната РГД, 2 запали до гранати УЗРГМ, 12 тротилових шашок, 10 електродетонаторів до тротилових шашок, а також близько 250 набоїв різного калібру.

Всі речові докази вилучені та буде скеровано експерту для дослідження.

Наразі оперативники встановлюють походження заборонених предметів та безпосередньо мету зберігання такої кількості боєприпасів та вибухівки.

Наразі 57-річного ужгородця затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Чоловікові вже повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Слідчі готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу та наполягатимуть на безальтернативному триманні чоловіка під вартою.

За скоєне зловмисникові загрожує до 7 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області