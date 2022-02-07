В Ужгороді затримали зловмисника, який пошкодив лінії зв’язку, намагаючись викрасти оптичний кабель

Сьогодні, 6 лютого, вранці до поліції Ужгорода надійшло повідомлення про те, що по вулиці Минайській невідома особа самовільно відчинила комунікаційну шахту, де проходять лінії зв’язку та залізла всередину.

Першими за викликом прибули патрульні поліцейські, які застали зловмисника «на гарячому» та викликали на місце події слідчо-оперативну групу Ужгородського районного управління поліції.

Оперативники спільно зі слідчими на місці з’ясували, що 33-річний ужгородець, з метою викрадення оптичних кабелів, заліз до комунікаційної шахти та заздалегідь заготовленим для злочину предметом пошкодив мережу. Однак зловмисник не врахував наявність сигналізації на місці злочину, а тому був впійманий правоохоронцями на гарячому.

Встановлено, що чоловік неодноразово судимий за вчинення майнових злочинів і наразі перебуває на іспитовому терміні.

Слідчі відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 та ч. 1 ст. 360 Кримінального кодексу України, тобто замах на крадіжку та пошкодження ліній зв’язку.

Фігуранта затримали у процесуальному порядку, зараз він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.

Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області