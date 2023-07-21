В Ужгороді затримал раніше судимого зловмисника, який пограбував чоловіка з інвалідністю

Вчора, 20 липня, близько 15:45 до поліції зателефонував 47-річний чоловік та заявив, що на проспекті Свободи в обласному центрі його пограбував невідомий.

За викликом виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції. Правоохоронці опитали потерпілого та з’ясували, що незнайомець підбіг та вихопив з рук чоловіка пакет, у якому були документи та мобільний телефон. Після цього зловмисник втік у невідомому напрямку.

Провівши ряд пошукових заходів співробітники кримінальної поліції оперативно встановили причетного до злочину. Ним виявився 37-річний житель Ужгородського району, який лише нещодавно вийшов з місць позбавлення волі, де відбував покарання за умисне вбивство.

Поліцейські затримали підозрюваного за «гарячими слідами». У нього вилучили речові докази, серед яких мобільний телефон та документи, які буде повернуто потерпілому.

Наразі зловмисника поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану, слідчі Ужгородського районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України.

За скоєне раніше судимому грабіжнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області