В Ужгороді затримали раніше судимого грабіжника, який, перебуваючи під домашнім арештом, вчинив черговий злочин

Поліцейські Ужгородського районного управління поліції спільно з патрульними та працівниками поліції охорони розшукали і затримали зловмисника, який пограбував 19-річного хлопця. Фігуранта, який на момент вчинення злочину мав перебувати під домашнім арештом, помістили до ізолятора тимчасового тримання. У справі триває досудове розслідування

Вчора, 2 грудня, увечері до поліції надійшло повідомлення про пограбування в Ужгороді 19-річного хлопця з аутизмом.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Ужгородського районного управління поліції. Було встановлено, що близько 18:00 на набережній Незалежності до потерпілого підбіг невідомий чоловік та вирвав з рук хлопця мобільний телефон, після чого втік у напрямку мосту Масарика.

Поліцейські провели ряд пошукових заходів, за результатами яких оперативно затримали зловмисника. З’ясувалося, що до злочину причетний раніше судимий 23-річний ужгородець. Останній вже раніше затримувався співробітниками кримінальної поліції і на момент вчинення даного злочину, за рішенням суду, перебував під домашнім арештом.

У фігуранта слідчі вилучили викрадений мобільний телефон, який найближчим часом повернуть потерпілому.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії в поліції кваліфікували за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області