В Ужгороді затримали раніше судимого зловмисника, який жорстоко вбив свою знайому

23 липня ввечері до поліції зателефонував ужгородець і повідомив, що на кухні в своїй квартирі він виявив мертвою знайому, яка того дня навідалася до нього у гості.

На місце події прибули співробітники Головного управління Нацполіції області та слідчо-оперативна група Ужгородського районного управління поліції.

Правоохоронці обстежили місце злочину та встановили особу вбитої. Нею виявилася 42-річна ужгородка. На тілі жінки були зафіксовані множинні колото-різані рани у області шиї, які попередньо й призвели до смерті.

Співробітники кримінальної поліції ГУНП в Закарпатській обоасті спільно з оперативниками Ужгородського районного управління поліції розпочали пошуки підозрюваного у вбивстві. Стало відомо, що того дня в квартирі перебував ще один чоловік – 31-річний раніше судимий за особливо тяжкий злочин ужгородець.

Поліцейські, використовуючи можливості відділу кримінального аналізу, оперативно розшукали останнього та зібрали ряд доказів, які вказують саме на його причетність до умисного вбивства жінки.

За попередніми даними, 31-річний фігурант того вечора кілька разів приходив до помешкання ужгородця. Під час першого свого візиту між зловмисником та господарем квартири виникла сварка, яка зрештою переросла у бійку. Заподіявши власнику квартири тілесні ушкодження зловмисник втік з помешкання, а коли господар пішов відпочивати, фігурант повернувся до квартири та, заставши на кухні самотню 42-річну жінку, невстановленим гострим предметом заподіяв їй множинні удари в область шиї та обличчя. Саме ці поранення для жінки і стали смертельними.

Наразі підозрюваного затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі внесли дані відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Фігурантові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Найближчим часом зловмисникові буде обрано запобіжний захід.

За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області