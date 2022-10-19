В Ужгороді затримали зловмисницю, яка обікрала чоловіка на зупинці громадського транспорту

Вчора, 18 жовтня, до поліції надійшло повідомлення від жінки, яка стала свідком крадіжки на автобусній зупинці в Ужгороді. Зі слів заявниці, вона помітила як від чоловіка, що чекав на прибуття громадського транспорту, невідома викрала щось із кишені.

На місце події швидко прибула слідчо-оперативна група Ужгородського районного управління поліції. Було встановлено, що потерпілим є 60-річний житель села Сторожниця. Перехожа жінка викрала у нього мобільний телефон, після чого зникла у невідомому напрямку.

За показами свідків та очевидців поліцейські встановили, що причетною до злочину може бути 21-річна місцева мешканка. Орієнтування на фігурантку поліцейські передали усім найближчим екіпажам.

Інспектори патрульної поліції Закарпаття зупинили дану жінку неподалік місця злочину та повідомили про це слідчих. У зловмисниці було вилучено крадений телефон, який згодом поліцейські повернуть потерпілому.

Наразі підозрювану помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відомості за даним фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу Україн , тобто Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області