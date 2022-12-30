В Ужгороді затримали зловмисницю, яка поранила ножем співмешканця та намагалася приховати злочин

Вчора, 29 грудня, близько 22:40 до поліції звернулася 34-річна ужгородка, яка повідомила, що її співмешканець повернувся додому з ножовим пораненням та потребує медичної допомоги. Жінка також встигла розповісти правоохоронцям, що за словами чоловіка, поранення він отримав від невідомих осіб неподалік місцевого ринку.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Ужгородського районного управління поліції. Провівши всі необхідні першочергові слідчі дії поліцейські встановили, що жінка надає неправдиві відомості, що підтверджується зокрема і записами з камер відеоспостереження, встановлених у під’їзді будинку.

Оперативники спільно зі слідчими з’ясували, що співмешканці того вечора разом розпивали алкогольні напої у себе вдома. Між парою виникла сварка, яка переросла у бійку. Тоді 34-річна жінка схопила ніж та вдарила ним 44-річного чоловіка.

У подальшому, щоб приховати реальні обставини поранення потерпілого, вони разом вигадали історію про напад невідомих та прибралися у помешканні, щоб не залишити слідів.

В результаті, поліцейські затримали фігурантку у порядку статті 208 КПК України та помістили її до ізолятора тимчасового тримання. Її дії слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто Умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області