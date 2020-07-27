В ужгородькому СІЗО затримані за стрілянину і рекет роблять селфі за накритою «поляною» із віскі та пивом (фото)

Фото із СІЗО, на яких видно, як затримані за рекет і вимагання випивають, відпочивають і веселяться, оприлюднив журналіст Віталій Глагола.

Як повідомляло Закарпаття онлайн, відповідно до рішення уряду, у СІЗО країни, включо із Закарпаттям, тепер можна замовити «Послугу наперед». Вона передбачає утримання за окрему плату попередньо ув’язненого у камері з поліпшеними умовами.

Тим часом, в ІТТ на Закарпатті, схоже, за «неофіційну» необліковану плату таку послугу особливо «елітні» затримані могли отримати й раніше. В усякому разі, саме такий висновок можна зробити, виходячи з опублікованих журналістом Віталієм Глаголою на його Телеграм-каналі фото.

Як коментує В. Глагола, «Якщо ви думали, що ті, хто потрапляє в ужгородський слідчий ізолятор, сидять в камерах, сумують і думають про свою погану поведінку, ви помилялись. Ці фото зроблені не десь у квартирі, а у камері затриманих в Ужгороді.

Бачите нари позаду? А головного героя ви впізнали? У центрі Євген Дребітко на прізвисько «Женя Білий». Фігурант справи про наїзд на поліцейського на посту у Нижніх Воротах і вимагання в Ужгороді.

Теоретично — вони вже 5 місяців (із 21 березня) сидять в одиночних камерах, а як на практиці — бачите на фото.

Так от, поки Міністр юстиції Денис Молюска заявляє про платні сертифікати у СІЗО — в Ужгородському слідчому ізоляторі керівництво їх давно продає. Хоч і неофіційно. Бо накрити таку поляну без їх відома, а ще й зібратись усім в одній камері — нереально.

Цікаво, скільки коштує такий комерційний пакет — віскі, коньяк, пиво, вечеря і телефони із інтернетом в Ужгородському СІЗО?».

Як повідомляло Закарпаття онлайн, Євген Дребітко — один із ще раніше затриманих на посту в Нижніх Воротах по справі «мукачівської стрілянини», в якій був поранений помічник екснардепа Михайла Ланя «Блюка» — Артур Пашкуляк.

10 лютого, після затримання на посту в Нижніх Воротах відбувся суд над вома підозрюваними Євгеном Дребітко та Ігорем Смолярем. Судді визначали затриманим заставу 315 000 гривень. На наступний день підозрювані вже вийшли з-під варти.

А вже у березні Є. Дребітка з подільниками затримали в Ужгороді за вимагання грошей за надумані борги.