В Виннице мужчина жестоко избил двух женщин за отказ заняться с ним сексом

Две подруги прятались от дождя под беседкой, когда к ним с неприличным предложением подошел неизвестный.

В Виннице мужчина жестоко избил двух женщин за отказ заняться сексом. Подозреваемый предложил интим одной из них, а после того, как понял, что не получит желаемого, прибег к агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкого городского суда.

Так, поздно вечером подозреваемый увидел, как две женщины зашли в беседку возле больницы в Виннице. Подруги хотели спрятаться от дождя. Мужчина подошел к женщинам и начал с ними разговор, однако вскоре он начал громко и нецензурно ругаться и предлагать секс одной из них. Он получил категорический отказ, что сильно его разозлило.

Мужчина ударил кулаком в лицо женщины, от этого она упала на землю. Когда же пострадавшая пыталась встать и села на пол беседки, подозреваемый продолжил ее бить. Мужчина избивал женщину, которая ему отказала, обеими руками. При этом он громко кричал и ругался матом.

Потерпевшая попросила свою подругу о помощи. Вторая женщина, увидевшая избиение своей знакомой, подняла с земли бутылку и начала замахиваться на мужчину. Однако тот выхватил стеклянный сосуд из ее рук и сильно ударил ее по голове. От удара женщина потеряла сознание.

После этого подозреваемый продолжил избивать первую женщину, которая пыталась позвать на помощь. Однако прохожие все же услышали крики и прибежали к беседке. Они защитили женщин и вызвали полицию. Теперь инцидент рассмотрели в суде.

Сейчас мужчине присудили домашний арест в период с 21:00 по 07:00 сроком на 60 дней. Следственные действия продолжаются. // УНИАН