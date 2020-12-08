В Винницкой области два рецидивиста получили пожизненный срок за жестокое убийство

В Винницкой области суд признал виновными и приговорил к пожизненному лишению свободы двух рецидивистов, совершивших разбойное нападение и убийство с особой жестокостью 79-летнего мужчины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

«За принципиальной позиции Винницкой областной прокуратуры Винницким городским судом двух ранее неоднократно судимых лиц осуждено за совершение разбойного нападения и убийство с особой жестокостью. Прокурором в суде доказано, что обвиняемые в конце лета 2016 года в вечернее время суток ворвались в веранду дома 79-летнего жителя Гайсинского района Винницкой области, который находился дома. Не отыскав желаемых материальных ценностей, нападавшие решили выбить информацию об их местонахождении у хозяина дома. Применяя физическую силу, лишив потерпевшего возможности передвигаться и сопротивляться, действуя с особой жестокостью, они нанесли ему множественные удары по телу руками и ногами, 16 ножевых ранений, одно из них в виде «креста» на туловище. От полученных телесных повреждений, потерпевший погиб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действия осужденных квалифицированы по п. П. 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство, то есть противоправное причинение смерти другому лицу, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц и по ч. 4 ст. 187 УК Украины — нападение с целью завладения чужим имуществом (разбой), соединенный с насилием, опасным для жизни лица, подвергшегося нападению, совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в жилище, с причинением тяжких телесных повреждений, совершенное лицом, ранее совершившим разбой.

«Правовую оценку действиям обвиняемых предоставлено коллегией судей Винницкого городского суда, которая поддержала позицию прокурора и назначила обвиняемым наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества и удовлетворила гражданский иск потерпевшей на общую сумму 305 тыс. грн», — указано в сообщении.