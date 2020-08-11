В Винницкой области осуждена женщина, зарезавшая мужа во время конфликта

Ямпольский районный суд приговорил женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения зарезала мужа, на более чем на 7 лет лишения свободы.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

«В ходе судебного разбирательства, стороной обвинения полностью доказана вина обвиняемой, указанное лицо осуждено по ч. 1 ст. 115 УК Украины и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев», — говорится в сообщении.

Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по месту своего жительства, во время распития алкогольных напитков, в ходе спора, на почве неприязненных бытовых отношений, нанесла удар ножом мужчине в область грудной клетки слева, от которого последний скончался на месте происшествия.