В Вишневом под Киевом произошла массовая драка со стрельбой (фото 18+)

В Вишневом (Киевская область) на территории местного стадиона произошла драка с перестрелкой — участие в инциденте принимали около двух десятков парней.

Как сообщает «Киев Оперативный», один из участников драки в Вишневом получил огнестрельное ранение.

Предположительно, это был участник общественной организации «Автопатруль Майдан».

Отмечается, что угрозы жизни пострадавшего нет, полиция выясняет причину конфликта. // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»