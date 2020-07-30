В Вишневом под Киевом произошла массовая драка со стрельбой (фото 18+)
В Вишневом (Киевская область) на территории местного стадиона произошла драка с перестрелкой — участие в инциденте принимали около двух десятков парней.
Как сообщает «Киев Оперативный», один из участников драки в Вишневом получил огнестрельное ранение.
Предположительно, это был участник общественной организации «Автопатруль Майдан».
Отмечается, что угрозы жизни пострадавшего нет, полиция выясняет причину конфликта. // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»Tweet