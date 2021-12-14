В Вишневом взяли штурмом квартиру мужчины устроившего стрельбу на улице
Стрелок скрывался в многоэтажке.
В Вишневом задержали вооруженного мужчину, устроившего стрельбу.
Об этом сообщил в Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.
«Внимание! Только что состоялась спецоперация по задержанию вооруженного злоумышленника в Вишневом», — написал Небытов.
По словам начальник полиции области, сегодня в 12:00 задержанный стрелял в сторону людей, после чего заперся в одной из квартир многоэтажки.
Спустя 4 часа его квартиру штурмовали правоохранители.
«Была срочно введена спецоперация и проведен штурм квартиры. Злоумышленник задержан», — добавил Небытов, отметив, что детали инцидента будут озвучены позже.
На опубликованных Небытовым кадрах можно увидеть окруженное здание, задержанного стрелка и оружие. // УНИАНTweet