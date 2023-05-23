За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винною 55-річну жінку в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Їй призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Прокури довели вину мешканки с. Миколаївська Лозівського району, яка у червні 2021 року вбила чоловіка, з яким проживала в одній квартирі. Встановлено, що між жінкою і чоловіком, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, виникла сварка.

Словесно вирішити конфлікт не вдалось, і в якості останнього аргументу в суперечці жінка завдала удару кухонним ножем в грудну клітину співмешканця. Від отриманого поранення чоловік помер на місці.

Під час судового розгляду жінка свою провину не визнала і пояснила, що напередодні лягла спати, а її співмешканець кудись пішов. Прокинувшись зранку, вона нібито побачила в одній з кімнат квартири сплячого чоловіка, почала його будити і зрозуміла, що він мертвий, після чого викликала медичну допомогу.

Обвинувальний вирок виніс Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури