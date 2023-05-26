В Японії унаслідок стрілянини загинуло четверо людей, сина мера підозрюють у вбивстві поліцейського

У країні володіння зброєю строго регулюється, інциденти зі стріляниною трапляються рідко.

У Японії заарештували 31-річного сина голови міської асамблеї за підозрою у вбивстві. Чоловіка затримали після того, як четверо людей були вбиті унаслідок рідкісного інциденту зі стріляниною та ножовими пораненнями, що включав 12-годинне протистояння з поліцією.

Про це пише Reuters.

Підозрюваний, є сином голови міської ради Накано, сховався у своєму будинку після того, як застрелив двох поліцейських, які прибули на місце події у відповідь на повідомлення про ножове поранення жінки, заявив глава поліції префектури. За його словами, під час стрілянини чоловік використовував зброю, схожу на мисливську рушницю.

Двох поліцейських і жінку доставили в лікарню, за кілька годин вони померли. Ще одна літня жінка померла після нападу з ножем. ЗМІ повідомили, що вона лежала на землі біля будинку з четверга, а поліція не могла до неї дістатися.

Поліція затримала чоловіка приблизно через 12 годин після першого виклику екстрених служб. Його заарештували за підозрою у вбивстві одного з поліцейських. Мотиви дій нападника наразі невідомі.

В Японії володіння зброєю строго регулюється, і будь-хто, хто хоче володіти нею, повинен пройти жорсткий процес перевірки. Відтак інциденти зі стріляниною є дуже рідкісними.