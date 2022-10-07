В Ярмолинцях на Хмельниччині затримали 53-річного чоловіка, який завдав ножового поранення сусідові

Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили чоловікові підозру. За замах на вбивство затриманому може загрожувати до 15 років ув‘язнення.

Подія сталася 5 листопада близько 19:00 години на пасовищі. Між двома сусідами виник конфлікт. Під час сварки 53-річний підозрюваний, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, завдав удар ножем у шию своєму 63-річному опоненту. На допомогу потерпілому прибіг охоронець підприємства, яке знаходиться неподалік.

На місце події негайно прибули працівники поліції і затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Потерпілого у важкому стані госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні.

Слідчі Хмельницького райуправління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України і за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили затриманому підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

Хмельницька обласна прокуратура