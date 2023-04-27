В’язень оголошував фейковий збір коштів на лікування для військовослужбовців

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру 25-річному уродженцю Вінницької області за фактами шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, який зараз відбуває покарання у виді позбавлення волі в одному із СІЗО Львівщини, налагодив шахрайську схему.

Чоловік створював фейкові акаунти у соціальні мережі «Facebook», де, з метою власного збагачення, публікував неправдиві повідомлення про збір коштів, зокрема на лікування військовослужбовця Збройних сил України та на придбання автомобіля швидкої медичної допомоги. До них він прикріплював номер своєї банківської картки.

Грошові кошти, які йому переказували, він привласнював.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури