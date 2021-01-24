В Южноукраинске женщина из-за ревности ударила ножом соседку по даче

В Южноукраинске женщина приревновала мужа к соседке по даче и ударила ее в живот ножом, после чего едва не ранила дочь пострадавшей.

Происшествие случилось в декабре 2019 года, сообщается в реестре судебных решений.

Ревнивица зашла в открытую квартиру своей соседки и направилась в спальню, даже не сняв верхнюю одежду.

«В одной руке обвиняемая держала сумку, а в другой — 30-сантиметровый нож», — говорится в решении суда.

На вопрос соседки, что произошло и зачем ее знакомая пришла, женщина подошла и ударила ее ножом. Пострадавшая стала звать на помощь. На крики из соседней комнаты прибежала дочь раненой женщины, на которую обвиняемая также пыталась напасть, однако девушка ударом сапога выбила оружие из ее рук. Раненная мать с дочерью вытолкали нападавшую из квартиры, а после вызвали «скорую» и полицию.

В суде обвиняемая пояснила, что знает потерпевшую и была уверена, что дома у неё застанет своего мужа. Несмотря на то, что мужа в квартире не оказалось, женщина всё равно подошла к своей сопернице и ударила ее ножом в живот, после чего скрылась с места происшествия.

Несколько свидетелей, проживающих в одном доме с потерпевшей, указали, что в тот вечер слышали крики о помощи, а некоторые даже видели, как обвиняемая покидала подъезд.

В суде показания давал и муж обвиняемой. Он рассказал, что в тот день они с женой были в гостях, а вернувшись домой, продолжили пить. В итоге они поссорились — причину размолвки мужчина якобы не помнит, потому что ссоры в последнее время происходили часто, — после его он заснул перед телевизором. Разбудила его дочь новостью, что маму задержали за то, что она кого-то «подрезала».

Мужчина рассказал, что знает соседку по даче еще с 2013 года, но «в гости» ходил к ней всего пару раз и уже несколько лет с ней не общался. Также он отметил, что раньше его жена никаких сцен ревности в адрес соседки ему не устраивала — только шутила по этому поводу.

После произошедшего, муж ревнивицы навещал пострадавшую в больнице.

В решении суда указывается вывод эксперта — травмы, полученные потерпевшей, относятся к тяжким и были опасными в момент причинения. Подозреваемую обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.1, ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Нанесение тяжких телесных повреждений».

В итоге, суд признал обвиняемую виновной и приговорил ее к 5 годам лишения свободы с отсрочкой в 3 года.